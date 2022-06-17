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2022年6月17日星期五
PSG勢日內敲定新帥 傳普捷天奴已下台 尼斯教頭成接掌大熱
港足8將抵港 12職球員染疫留泰隔離 水土不服賽前肚瀉 黃威感慨出線如奧運奪牌
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39歲丹尼爾疑不獲續約離巴塞 球會稱自願
世盃簽證改列台灣選項 台外交部感謝迅速糾正
涉欺詐續受審 白禮達柏天尼或判20月緩刑
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哈雷賽不滿表現掟拍 基茲奧斯反勝後球拍贈球迷
體壇快訊：港隊3將壁球亞青賽U19過關
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【明報專訊】（請看附圖）
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