體壇快訊：港隊3將壁球亞青賽U19過關

黃鎮廷陳顥樺克國賽闖8強

港乒一哥黃鎮廷昨首次伙拍小將陳顥樺，出戰克羅地亞公開賽男雙首圈，爆冷以局數3：1輕取中國隊的曾培勛/梁國棟，打入8強，將與日本隊組合爭晉級。另一對男雙代表吳柏男與林兆恒，則以局數1：3敗予法國隊組合，與女雙的杜凱琹/朱成竹齊於16強止步，李皓晴伙葡萄牙隊球手出戰女雙同樣無緣8強。

何柱霆發起「珠峰」跳繩挑戰

兩屆跳繩世界冠軍何柱霆繼跳火繩後，昨再宣布發起「Red Bull Skip to Fit」挑戰，呼籲全港市民於下月31日前合力跳349.8萬下，等同跳出3498里由香港來回珠穆朗瑪峰的距離。活動以虛擬形式舉行，排名榜前列參與者有機會獲何柱霆教授跳繩。

烏茲別克沙特U23亞洲盃爭冠

日本隊小國腳昨於U23亞洲盃4強，與東道主烏茲別克隊爭奪決賽席位。「藍武士」雖有首席射手鈴木唯人坐鎮，但這名今屆已攻入3球的清水心跳中場未有進帳，半場與對手互交白卷下，在下半場兩度失守，終以0：2敗陣。力爭相隔4年再度封王的烏軍，下周日將與同日以2：0擊敗澳洲隊、隊史第3次進軍決賽的沙特阿拉伯隊爭冠。