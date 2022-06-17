綠軍鐵漢關鍵戰頂硬上 忍痛迎勇士 威廉士誓保爭冠夢

塞爾特人vs.勇士 ViuTV99台、體通天下 早上09：00直播

塞爾特人在總決賽連輸兩仗後，場數被勇士反超前3：2，今仗非勝不可。3月底因左膝半月板撕裂接受手術的中鋒羅拔威廉士，養傷不足1個月便在季後賽首圈復出，在「綠軍」今屆季後賽16場中正選披甲14場，場均7.6分、6.1個籃板及2.1次封阻，成為內線防守要員。

基利湯臣籲隊友專注免後患

不過，這名「鐵漢」昨透露一直未完全康復，為了季後賽而頂硬上，「說實話，我一直在忍受着疼痛。膝傷問題確實持續地影響我，並非一件容易處理的事，但當我上陣時，腎上腺素會佔了上風，令我在當刻不會感受到痛楚，但賽後數小時痛感強烈」。話雖如此，威廉士表明來到關鍵時刻，即使再痛都會撐下去。

七奪總冠軍「叫糊」的勇士是役誓贏波避免夜長夢多，球星基利湯臣賽前提醒隊友必須做好自己，百分百專注爭取將目前優勢化成最美好結果。這名勇士射手日前被當地一個名為Dawson Gurley的知名YouTuber冒充，更成功通過安檢，在賽前走入球場練習投籃長達10分鐘，會方昨決定判罰對方終生禁止進入勇士主場，但Gurley質疑判罰不公，認為「球場保安失職讓我進入，同樣應該負責任」。

當錫約基治戰歐洲錦標賽

美女籃代表遭俄控藏毒延長還押

另外，達拉斯獨行俠昨與侯斯頓火箭達成交易協議，將包括馬贊奴域在內的4將及一個今年首輪第26位選秀權，換來26歲中鋒基斯頓活特。而繼獨行俠當家球星盧卡當錫早前落實將代表斯洛文尼亞隊，出戰9月舉行的歐洲錦標賽後，丹佛金塊球星約基治昨亦宣布將代表塞爾維亞隊出征。

至於曾代表美國女籃兩奪奧運金牌的31歲WNBA球星馬布蘭妮加利娜（Brittney Griner），2月從紐約飛抵莫斯科後遭當局指控藏毒，近日被延長還押候審。據報俄方有意以一名在美國服刑25年的軍火商人，藉交換形式釋放加利娜，美國國務院昨回應消息時稱「不會就猜測發表評論」。