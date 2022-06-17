39歲丹尼爾疑不獲續約離巴塞 球會稱自願

暗示拒退役再迎挑戰

丹尼爾去年11月以自由身第二度加盟巴塞，以解母會人腳不足問題，據報年薪僅西甲賽會下限的15.5萬歐元（約127萬港元）。他因註冊問題，延至今年1月初才上演回巢首戰，今季聯賽上陣14場，貢獻1入球3助攻。他在社交網發表離隊感言時說道：「我想感謝所有球會職員，給予我機會回歸這球會，能夠再次穿上這美妙的球衣，你們不會知道我有多麼高興」。他形容離開巴塞是一個美麗循環的終結，「準備展開更具挑戰性的循環」。

多間西班牙傳媒指出，巴塞去年與丹尼爾簽下的合約中，包含額外一年續約條款；然而巴塞周三向丹尼爾表明不會啟動續約條款，令原渴望留隊的對方無奈告別。巴塞隆拿在公布丹尼爾離隊的聲明中，以「丹尼爾宣布他離開巴塞隆拿」為題，強調離隊乃其個人選擇。

車路士減盧卡古借用費

此外，去年以破球會轉會費紀錄1億鎊重返車路士的盧卡古，來季勢外借離隊。「藍戰士」據報同意下調這名比利時隊射手的租借費用，由原本的2100萬鎊降至1000萬鎊（約9560萬港元）。他的前東家國際米蘭早前報價700萬鎊，希望將其帶回聖西路。天空體育則報道，熱刺以3000萬鎊連浮動條款收購與白禮頓尚餘1年合約的中場比蘇馬，只待通過體測便會簽約。