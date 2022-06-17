英超新季賽程出爐 水晶宮揭幕戰迎阿仙奴

遷就世盃11月中休季 決賽8日後復戰

由於下季英超須遷就首於年底舉辦的卡塔爾世界盃決賽周，戰至11月12及13日完成第16輪後將休季，至12月26日的「拆禮物日」才復戰，與12月18日的世盃決賽相隔8天，昔日的聖誕新年快車期亦因為免球員過勞，當中的3輪賽事改為類似一周雙賽形式舉行，26日復賽後將在31日的除夕接戰，再於明年1月2日舉行首循環最後一輪（第19輪）。

曼城紅軍首擊作客 林柏特倒戈車路士

焦點賽程方面，上屆冠、亞軍曼城及利物浦將在第11及29輪交鋒，「藍月」新兵艾寧夏蘭特的英超「地標」戰將先作客惡鬥韋斯咸，「紅軍」首擊則作客富咸。今夏勢換血的曼聯首擊迎戰白禮頓，並在第9及20輪與曼城上演同市打吡。至於換上新班主的車路士首輪作客由林柏特倒戈領軍的愛華頓，熱刺則迎戰修咸頓。

另外，由《都靈體育報》頒發的年度金童獎昨公布100人候選名單，英超共10人上榜，上屆得主、效力西甲勁旅巴塞隆拿中場柏迪亦入圍。