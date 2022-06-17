港足8將抵港 12職球員染疫留泰隔離 水土不服賽前肚瀉 黃威感慨出線如奧運奪牌

除了東方龍獅及理文港腳在泰國與球會會合，備戰月底在當地舉行的亞協盃，以及傑志後衛謝家強等部分成員返鄉與家人團聚，其餘港足成員原定昨午經泰國抵港，但足總昨晨公布9名球員及3名職員於泰國檢測呈陽性，須在當地隔離。8名抵港球員包括劉學銘、羅梓駿、杜馬思、黃威、鞠盈智、余在言 、簡嘉亨及伍瑋謙，他們步出機場時獲特製的「香港隊勁揪」橫額歡迎。

酒店防疫寬鬆 葉鴻輝陳肇鈞稱不欲再赴印度

港足到印度加爾各答出戰亞洲盃外圍賽，11天以來有球員染疫及水土不服。港足中場黃威抵港後稱，入住酒店防疫「一點都不嚴謹」，人煙稠密又不戴口罩，乘搭升降機時非常擠擁，又有人在酒店舉行婚禮或在泳池開派對。他透露在兩場比賽前的早上肚屙了3次，亦有隊友踢畢上半場不適衝入廁所。港足後衛羅梓駿及徐宏傑也透露，早上開派對的音樂聲量影響球員休息，甚至會有對手柬埔寨隊球員入住同層。葉鴻輝及陳肇鈞近日更在社交網稱，如非必要都不會再到印度。

黃威冀改善體能拉近與列強差距

港足月初抵達印度後有5名職球員染疫，包括兩名球員費蘭度及徐宏傑，其後再傳出有多名球員抱恙。雖然過程艱辛，但黃威稱能為港足自1968年再闖亞洲盃決賽周，過去兩個月集訓備戰總算沒白費，「對不熟悉足球的人可能會覺得不是什麼大事，但我們踢波或有睇波的人都知道，50多年是很長的時間，意義有如在奧運奪得獎牌一樣」。他期望加強體能，在亞洲盃決賽周了解與亞洲列強的差距。港足球員返港後隔離7天，下月中將赴日本出戰東亞盃決賽周，出征名單未定。