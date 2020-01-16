PSG勢日內敲定新帥 傳普捷天奴已下台 尼斯教頭成接掌大熱

PSG今年3月在歐聯16強被皇家馬德里淘汰後，歐洲傳媒已廣泛報道，明夏才約滿的普捷天奴在王子球場的歲月進入倒數，《隊報》日前報道，普帥已與會方達成「分手」協議，他和教練團將獲賠償1500萬至2000萬歐元（約1.23至1.63億港元）。ESPN昨報道，他早在法國時間周三早上已被炒，PSG仍未公布消息，主因是仍與尼斯的法籍教練加迪亞洽談合約細節。事實是PSG亟欲邀請皇馬前帥施丹執教，惟這法國隊名宿的最大心願，是在年尾的卡塔爾世界盃後，取代迪甘斯成為「高盧雄雞」的教練。

加迪亞勢上任 去年領里爾壓PSG奪法甲

55歲的加迪亞球員時代司職後衛，曾效力的著名球隊有馬賽和里爾等，1998至1999年到中國遼寧落班。從未代表法國隊出賽的他，2009年在聖伊天展開執教生涯，2017年轉到里爾領軍，去年帶領球隊力壓PSG奪得法甲冠軍，之後加盟尼斯，上季助球隊獲得法國足總盃亞軍，個人最高榮譽則是三度獲選為法甲最佳教練。若他成為PSG新帥，預料尼斯會以多蒙特前教練法夫利接掌帥印。

麥巴比疑成李安納度下台幕後黑手

PSG自麥巴比上月決定留隊後，球會管理層便接連出現改變，以體育總監李安納度被解僱最為矚目。據ESPN報道，李安納度離開主因是與麥巴比關係欠佳，而且麥巴比屬意引入曾與他共事的葡萄牙人甘保斯。已履新擔任PSG足球顧問的甘保斯，向來擅於發掘球壇新血，麥巴比效力摩納哥時便獲他提攜，球隊亦在2017年奪得法甲冠軍及闖入歐聯4強。

拒放棄麥巴比 皇馬會長：受壓致變卦

皇馬接連收購麥巴比和艾寧夏蘭特觸礁後，西甲賽會發表聲明，向歐洲足協投訴PSG及曼城持續違反財政公平條例（FFP），要求徹查，並已聯絡一些法律團隊，準備向兩間球會採取法律行動。惟皇馬會長皮里斯昨受訪時，堅信麥巴比仍希望加盟「艦隊」，他說：「他的夢想是效力皇馬，在15天內突然改變主意，明顯是受到壓力，但沒有皇馬球員可以凌駕球會，我們不願因收購而冒險。」對於無法招攬夏蘭特，他說：「皇馬已擁有當今最佳的9號球員（意指賓施馬），夏蘭特來到只會坐在冷板櫈。」