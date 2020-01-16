世界盃倒數5月 三獅慘敗響警號 歐國聯主場吞4蛋94年來最差 修夫基信無礙決賽周表現

世界盃於11月21日揭幕，32路雄師未來5個月摩拳擦掌，爭取在這國際大賽展拳腳。惟英格蘭隊疑呈不進則退之態，他們昨續在狼隊主場摩連奴斯球場擺下擂台，正選陣容與上仗打和意大利隊相比有9個調動，當中包括復任正選的哈利卡尼。匈牙利隊前鋒路蘭沙拉爾在16和70分鐘梅開二度，終助球隊以4：0大破有中堅史東斯在82分鐘「兩黃一紅」的英軍，自1928年在溫布萊球場以1：5負蘇格蘭隊後，首次至少以4球之差落敗。

4戰2分包尾 為慘敗認責

英軍賽後4戰得2分包尾，匈牙利隊以7分首當一哥。修夫基為慘敗負全責，但稱「總不能老是起用隊內的最佳球員，歐國聯對年輕球員是很好的磨練」。他又特別指出，部分勁敵在歐國聯亦處境艱難，疑暗示衛冕之師及2018年世盃冠軍法國隊，亦在A1組敬陪末席，而去年歐洲國家盃盟主意大利隊，昨亦在A3組以2：5慘負德國隊。A4組一哥荷蘭隊同日主場以3：2挫威爾斯隊，領前作客以1：0勝波蘭隊的比利時隊3分。

卡尼籲忘失利 稱難盡善盡美

三獅在歐國聯接連失利，似為世界盃敲響警號，但修夫基仍對出征卡塔爾充滿信心，「我們會從歐國聯汲取經驗和教訓，將仍是其中一支能衝擊世盃的球隊」，哈利卡尼說：「這是一個要忘記的晚上，但不可以忘卻球隊近年的成績。每支球隊每仗表現都不可能盡善盡美。」英軍去年獲得歐國盃亞軍，並是2018年世盃殿軍球隊。英格蘭隊於今屆世盃與伊朗隊、美國隊及威爾斯隊同處B組，而亞洲今屆有破紀錄的6支球隊出戰，僅次於13隊的歐洲。