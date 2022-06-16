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2022年6月16日星期四
港花劍男團奪銅謝幕 張家朗隨隊結束漫長征途 今返港小休迎世界賽
港足亞盃外奪次名 葉鴻輝：信可成真 煞科戰負印度 安達臣欲覓新血
伍家朗印尼賽苦戰闖16強 李卓耀同過關遇周天成
美網准俄羅斯白俄球手參戰
高普冀紐尼斯投利物浦展潛力 傳文尼口頭協議投拜仁
東方抵泰展首操迎亞協 理文兩將因傷無緣隨隊
體壇快訊：俞雅欣瑞士賽封后受傷無礙
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哥斯達黎加登世盃尾班車 阿仙奴棄將吐烏氣膺功臣
球迷簽證惹風波 台外交部斥被矮化
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【明報專訊】（請看附圖）
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