港足亞盃外奪次名 葉鴻輝：信可成真 煞科戰負印度 安達臣欲覓新血

籲決賽周前多友賽練兵

港足賽前篤定出線，但煞科戰正選只有一個變動，中堅馮慶燁復出，右閘則由余煒廉串演。面對逾4.8萬觀眾、有大批球迷入場支持的東道主，港足開賽僅58秒先失一球，完半場前被主隊37歲隊長捷特利破網，以及完場前9分鐘內再失兩球，雨戰下以0：4不敵世界排名106位的印度隊，吞下今屆首敗。20歲小將余在言尾段後備入替演大港腳處子戰，連同月初友賽馬來西亞隊，今次出征25將都有上陣。

港足在D組以3戰2勝1負6分排次名，成6組5支最佳次名球隊之一，第四度入決賽周。24支決賽周球隊包括港足前帥金判坤帶領的馬來西亞隊，以及首闖決賽周的塔吉克隊。葉鴻輝稱僅得一個月備戰適應新帥踢法，仍有很大改善空間，惟今行證明「只要有共同信念，好多事情都可達到」。他期望在決賽周「非一味捱打」，冀港足安排更多友賽及集訓，以熟習和理解主帥戰術要求。挪威籍的主教練安達臣稱，接手時間短及多名主力缺陣，球隊能適應其逼搶踢法，再達成出線目標實屬不易，為球員感自豪。他又期待港超新季展開，有更多新血冒起，為港足陣容補強。

港足下月赴日戰東亞盃

港足即晚離開印度飛抵泰國，包括葉鴻輝在內的東方龍獅及理文港將在當地與球隊會合，備戰本月底在武里南府展開的亞協盃分組賽，安達臣將留泰觀察兩隊港將表現，其餘成員今日返港。港足下月19至27日到日本出戰東亞盃決賽周，對中、日、韓三國。