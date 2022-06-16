港花劍男團奪銅謝幕 張家朗隨隊結束漫長征途 今返港小休迎世界賽

港隊在男子花劍團體賽8強以45：35擊敗澳洲隊，晉級4強對上世界排名第10的東道主韓國隊。港隊戰至第7局仍落後24：32，緊接上陣的蔡俊彥打出14：8的攻勢，追至38：40完第8局，守尾門的張家朗再追至42：42，惟最後連失3分，港隊以42：45敗陣，但在雙銅牌賽制下連續第14屆贏得獎牌。他們及後於名次賽以45：30大勝中華台北隊，以第3名完成賽事。港隊在同日的女子佩劍團體賽8強以44：45僅負哈薩克隊，轉戰名次賽下先以42：45不敵印度隊，再於煞科戰以45：35戰勝泰國隊，收穫第7名。

總教練稱改善空間大

總結今屆賽事，港隊在個人賽有張家朗在男子花劍封王，江旻憓於女子重劍稱后，兩人的隊友蔡俊彥和陳渭泠各自贏得銅牌。另外，江旻憓偕陳渭泠、連翊希和朱嘉望在女子重劍團體賽奪銀，而男子花劍和佩劍隊也在團體賽摘銅，合力為港隊在今屆亞洲賽袋走2金1銀4銅，在獎牌榜位列第3，僅次於韓國隊和日本隊。「康教練」滿意港隊成績，但他表示團隊仍有很大改善空間，「整個團隊除了男花和女重實力較強，其他幾個劍種水平未算太高，有好多地方需要改善，無論是技術、戰術、體能和心理，全方位都要改善」。

港隊今晚返港稍作休息，7月初分途赴歐洲集訓，花劍和重劍隊將到西班牙，佩劍隊則到匈牙利，大軍預計下月12日前往埃及開羅準備世界賽。康教練表示，港隊近半年在外征戰，今次返港可趁機調整，他說：「整支劍擊隊都會回港，他們在外時間太長，希望他們可以見見家人。他們在精神和心態上需要調整，趁機充充電，再重新出發。」

下月初再分途赴歐集訓

佘繕妡壓陳渭泠入圍世界賽

世界賽因疫情停辦兩年，港隊在2019年有江旻憓在女子重劍個人賽贏得銅牌，康教練期望一班港將今屆皆有突破，取得佳績。值得留意的是，負笈美國的佘繕妡月初返港在會長盃奪冠後，本地排名升至第3位，將頂替陳渭泠出戰世界賽。康教練盼這名21歲小將繼續進步，「她還年輕，需要更多比賽經驗，而且在技術上也要有所提升」。