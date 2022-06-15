體壇快訊：張吳配印尼賽闖16強

蘇慧音克國賽女單出局

香港乒乓球隊昨展開克羅地亞公開賽征途，東京奧運女團銅牌港將蘇慧音在女單外圍賽次輪登場，惟以局數2：3不敵中國隊的韓菲兒，無緣主賽圈。李清韻及吳穎嵐分途擊敗新加坡隊球手及隊友林依諾，將在外圍賽第3圈「內訌」，續爭主賽圈席位。

馬迪投羅馬再隨摩連奴

意甲球隊羅馬昨落實，與以自由身離開曼聯的尼曼查馬迪簽約1年，有續約選項。這名33歲塞爾維亞隊中場第三度跟隨名帥摩連奴，亦表示選擇羅馬全因對方。而賓菲加將達雲紐尼斯售予利物浦後，已抵紅軍基地，有望完成轉會。拜仁則落實收購阿積士中場賴恩格雲貝治，簽約至2027年。

黑帝背痛無礙征加國站

7屆世界冠軍「黑帝」咸美頓周日稱背部劇痛，影響世界一級方程式賽車（F1）阿塞拜疆站的表現，或棄戰周末的加拿大站。惟他稱休息一晚後感覺良好，今站不會讓位予後備車手。此外，據報F1已派員飛往南非，料可確認明年增設南非站。