威金斯領勇士總決叫糊 擺脫養生狀元污名 領銜挫綠軍獲讚代表作

兩隊此役初段三分球表現未如理想，塞爾特人頭12次起手全失，勇士靠威金斯在頭兩節取得16分，半場以51：39領先。塞爾特人在下半場回勇，塔圖、史馬特和荷霍特在三分線外開火，領軍打出22：6的攻勢，一舉反超58：55。不過，勇士一直咬緊分數，佐敦普利在第3節壓哨射入三分球，為球隊反超前75：74。

發威取「雙雙」 總決領先3：2

居里132場季後賽入三分紀錄斷纜

在總決賽第4場豪取43分的「咖喱仔」，此戰受到綠軍嚴防，三分球9投全失，連續132場季後賽射入三分球紀錄斷纜。不過，勇士在最後一節有威金斯、普利和基利湯臣合力打出10：0的攻勢，終以104：94勝出，總場數領先3：2，距離總冠軍只差一勝。

威金斯今場交出26分及13個籃板的「雙雙」，勇士主帥卡爾大讚此子籃板威力強，自知扮演重要角色，壓力下更能展示大將之風。威金斯在2014年以狀元身分加盟明尼蘇達木狼，於2020年轉投勇士，其間被指落場不賣力，曾遭球迷嘲諷為「養生狀元」，如今首戰總決賽打出代表作，他坦承全因渴望贏得個人首冠。教練卡爾認為球員只要在適合環境便可打出身價，威金斯也打出令人驚喜的表現。

周五作客波士頓爭冠

勇士射手基利湯臣今場攻入21分，包括射入5記三分球，總決賽歷來累積射入102球三分，成為繼居里和勒邦占士外，聯盟史上第3名在總決賽三分球達到「100+」之人。總決賽第6戰周五移師波士頓舉行，塞爾特人若要保住爭冠希望，勢必減少失誤次數，綠軍球星塔圖在今屆季後賽累計失誤次數已達95次，刷新聯盟紀錄。