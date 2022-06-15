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2022年6月15日星期三
苦等逾半世紀 港足亞洲盃出線 黃洋與全港球迷分享喜悅 羅梓駿：逆境達標更難得
決賽周地點未定 日韓爭承辦
張家朗衝擊亞洲團體賽金牌 求寫男花歷史 男重女花團體賽8強惜敗
後備門將當奇兵 澳洲互射極刑挫秘魯 連續5屆闖世盃
法軍歐國聯4戰不勝小組包尾 餘下兩輪為護級而戰
Netflix邀英軍伴侶拍世盃場外紀錄片 將帥憂被分心
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美商棄購打比郡 託管人冀盡快易主
體壇快訊：張吳配印尼賽闖16強
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【明報專訊】（請看附圖）
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