張家朗衝擊亞洲團體賽金牌 求寫男花歷史 男重女花團體賽8強惜敗

張家朗蔡俊彥盼取團體首金

男子花劍港隊在亞洲賽團體賽的最佳成績，為2018年殺入決賽，當時不敵韓國隊飲恨奪亞。然而男花今屆個人賽分別有張家朗奪金及蔡俊彥掛銅，在團體賽前振聲威。張家朗及蔡俊彥賽前異口同聲說道，冀與隊友乘勇衝擊歷來首面團體金牌。男花隊列為賽事2號種子，免戰首輪16強，今早8強首仗將面對澳洲隊或泰國隊。女子佩劍代表歐倩瑩、朱詠翹及劉穎怡同樣在團體賽直入8強，將與哈薩克隊爭晉級。

男重港隊昨早由方凱申、吳浩天、何瑋桁及黎家俊應戰，16強面對新西蘭隊未受考驗，早段已拉開優勢，以45：23輕取對手。8強遇上衛冕的中國隊，港隊雖一度落後20：29，但何瑋桁及方凱申在壓軸兩局力追，將分差收窄只落後1分，但中國隊終憑蘭明豪刺下奠勝一分，港隊以43：45僅敗，未能繼2017年後再踏上頒獎台。他們轉戰名次賽先擊敗吉爾吉斯隊，但以36：45不敵哈薩克隊，以第6名完成。

女花團得第5 連續7屆4強紀錄斷纜

女子花劍隊派出鄭曉為、張楚瑩、符妤名及關渝澄出擊，首圈輪空下直入8強，惟以31：45不敵新加坡隊，連續7屆殺入4強的紀錄斷纜。港隊轉戰名次賽後回勇，連贏菲律賓隊及澳洲隊，取得第5名。