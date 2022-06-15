苦等逾半世紀 港足亞洲盃出線 黃洋與全港球迷分享喜悅 羅梓駿：逆境達標更難得

港足在今屆亞盃外第3圈D組開局兩戰全勝全取6分，由於B組的菲律賓隊昨以0：4大敗予巴勒斯坦隊，只能以4分居次，令手握6分的港足得以在對印度隊賽前，至少肯定成為6組中5支最佳次名球隊之一，繼1968年後再闖預定明年舉行的亞洲盃決賽周。

鄰組菲律賓落敗 港提早晉級

貝鈞奇盼喚起外界關注足運

38歲隊長黃洋承認參賽前未敢以出線為目標，本打算用挑戰者心態盡力比賽，「能夠提早出線，球員當然開心，亦知道全港球迷都有同樣心情」。首兩仗為港足建功的前鋒安永佳，以及右閘茹子楠均稱，對能夠參與其中感榮幸；另一港將羅梓駿稱代表港足青年軍時，已想為港足贏得大賽或晉身決賽周，「現在終於做到，仲要面對咁多不利因素下達成，更加難得」。主教練安達臣則以專注昨晚賽事為由拒受訪。

貝鈞奇期望今次出線，可繼2009年主場勇奪東亞運金牌後，再次引起各界關注香港足球，爭取更多資源發展。他讚揚安達臣疫下做好備戰爭取佳績，展示領軍能力。足總行政總裁譚秋朗亦喜見港足在新帥帶領下表現「脫胎換骨」，又稱球隊縱在印度遇上不同挑戰，仍能迎難而上，令人鼓舞。港足自《鳳凰計劃》後更改獎金制，按賽事級別及對手世界排名釐定每場贏波或和波獎金金額。貝鈞奇預告會如港足過去兩奪省港盃，向港足成員發放「大利市」及辦慶功宴，但未透露足總會否為出線增設獎金。

曾征3屆決賽周 1968年後未入圍

香港過去3次參與亞洲盃決賽周，分別為首屆1956年、1964及1968年，之後未再晉身決賽周，上兩屆6場外圍賽各只得一勝出局。亞洲盃上屆改制，決賽周由16隊增至24隊，加上今屆外圍賽疫下改成賽會制，由雙循環6仗改為每組集中同一地方踢單循環3仗。港足亦抽到好籤避過西亞球隊，首兩仗以2：1挫阿富汗隊及3：0大勝柬埔寨隊。港足受疫情影響，已兩年零7個月未有主場賽事，到印度參加亞盃外是今年首項亞洲賽，亦是上任半年的朝鮮隊前帥安達臣領軍的首個大賽。這名59歲挪威籍教頭在亞盃外面對備戰僅5周、未能徵召最完整陣容、抵達印度後有球員染疫及抱恙等劣勢，仍堅持改踢進取逼搶的足球，為港足取得4年零8個月來首次國際賽兩連勝，被看低一線下勇闖決賽周。