港足「死忠」單挑萬計主隊球迷

攜大量食水赴印度免水土不服

港足中堅謝家強賽前提及有球迷入場支持港足，冀今仗對印度隊可令該球迷驕傲。Jason受2009年東亞運金牌啟蒙開始支持港足，2018及19年都有現場看港足出戰東亞盃外圍賽及決賽周。

他近年在社交網開設專頁「數字球」分享港足資訊，也是傑志球迷，因後悔4月底錯過到泰國見證傑志在亞冠盃分組賽出線，決心今次要親身支持港足，上月初在港迅速申請簽證，本月請假開始為期13天旅程，先到泰國再來印度，預計開支約2.5萬到3萬元，笑言疫情下無旅行「儲定」這筆旅費，又做足準備帶備大量自來水和乾糧，避免來到印度後水土不服。

籲港足低潮繼續支持

在原定同行的朋友簽證受阻，Jason變成唯一來到印度為港足打氣的球迷。D組東道主印度隊首兩仗約有2.6萬及4.4萬人入場，港足首兩仗僅逾一千名觀眾。他笑言對今仗會感擔心，但遠道而來就不會退縮，「我不能接受港足比賽無香港球迷現場打氣，今次只是由我填補這位置，雖然這次得我一個到現場，若晉身到決賽周，相信到時現場就不會再只得一個香港球迷」。

見證港足兩連勝，距相隔54年再闖決賽周只差一步，Jason期望自己經歷受球迷留意之餘，可更關注今次在印度比他更辛苦和落力的一眾港將，「希望不是港足順境才關注，低潮時也要支持」。