港足冀闊別54年返亞洲盃 煞科遇東道主印度爭首名 安達臣拒保守

印度vs.香港 港台電視32台 晚上23：00 直播

港足新帥安達臣本月初首仗領軍出師不利，作客友賽以0：2負馬來西亞隊後，到印度出戰亞盃外第3圈即為港足取得4年零8個月來首次國際賽兩連勝，先後以2：1挫阿富汗隊及3：0大勝柬埔寨隊，已確定以小組首兩名成績完成賽事，現以一球得失球差，暫力壓同樣兩戰全勝6分的印度隊排D組榜首。

或因其餘兩組賽果提前出線

港足今晚11時出戰亞盃外最後一仗，有別過去兩仗，今仗於加爾各答當地入夜後才舉行，面對小組東道主印度隊保持不敗，即可首名出線，更有機會最快今午已提早宣布晉級，皆因較早開賽的其餘兩組，包括B組的菲律賓隊在中午若未能擊敗巴勒斯坦隊，分數將不足6分，令港足肯定至少成為其中一隊最佳次名；同樣較早開賽的E組兩仗，若馬來西亞隊及土庫曼隊，分別對孟加拉隊及巴林隊均失分，無法取得6分排次名，也會令港足提早出線；港足若不敵印度隊，將要跟其餘組別同得6分的次名球隊計算得失球差，爭做6組中5支最佳次名晉級。

繼1968年一屆後再闖亞洲盃決賽周只差一步，安達臣昨在賽前記者會也明言，對港足出線形勢非常正面，「若菲律賓或馬來西亞兩組出現有利我們的賽果，球隊（對印度）將會更容易，可以無甚壓力比賽」。雖然今仗1分足以出線，但安達臣強調不會因而踢得保守，「我們不會改變，為何要這樣做？我會針對印度隊的踢法調整部署，但仍會繼續嘗試進攻對手的後防。沒有球隊喜歡面對一支願意進攻及高位防守的球隊，這是我們的優勢」。港足入籍中堅謝家強亦稱球隊取兩連勝後齊心一致，更有決心於外圍賽3戰全勝而回。

安達臣認球員現疲態料輪換

然而，今仗將是港足7日第3仗，逼搶踢法已消耗港將一定體力，安達臣承認個別球員有疲態或身體不適，陣容或需個別輪換，亦強調印度隊亦未出線，從對手世界排名第106名來計是這組最強球隊，加上有數以萬計主場球迷打氣是一大優勢，但他相信港足有足夠經驗球員應對，又認為在眾多球迷作賽反而會成推動力。印度隊兩仗入4球，當中3球均由隊長捷特利攻入，這名37歲射手是球隊進攻主力，10年前曾效力葡超勁旅士砵亭的預備組半季。