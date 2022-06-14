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2022年6月14日星期二
港重劍女團亞洲賽掛銀 佩劍男隊相隔5年摘銅 何思朗:彌足珍貴
蔡韻瑜傷癒K1復出奪金
謝影雪染疫棄戰印尼賽混雙
麥維迪夫壓薩維利夫返世一
葡軍歐國聯敗走瑞士跌次席 西班牙挫捷克升榜首
賓菲加同意售紐尼斯 紅軍斥8.2億羅致
體壇快訊：紐國世盃附加賽遇哥斯達黎加
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港足冀闊別54年返亞洲盃 煞科遇東道主印度爭首名 安達臣拒保守
港足「死忠」單挑萬計主隊球迷
足壇快遞：東方5外援征亞協
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【明報專訊】（請看附圖）
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