港重劍女團亞洲賽掛銀 佩劍男隊相隔5年摘銅 何思朗:彌足珍貴

港隊日前在女子重劍個人賽有江旻憓和陳渭泠穿金掛銅，她們在昨日伙連翊希和朱嘉望出戰團體賽亦有好表現，8強先以45：33挫新加坡隊，4強再以40：30贏中國隊，躋身決賽鬥韓國隊。

港隊在決賽頭3局跟韓國隊戰成7：7平手，不過陳渭泠在第4局面對康永美時打出3：8，隨後登場的江旻憓鬥李惠仁也打出3：6，令港隊大幅落後至20：27。港隊曾於第7局變陣換上朱嘉望，但於韓國隊的嚴密防守下，她與連翊希和守尾門的江旻憓，均難以「單燈」得分縮窄差距，最終港隊以27：39敗陣。

憂傷勢礙表現 江旻憓感激隊友支持

日前扭傷左腳踝的江旻憓以1金1銀收官，她賽後坦承擔心傷勢影響表現。她說：「左腳踝的傷患令我心情非常沮喪，因為我很擔心令團隊失望。」她續指，感激3名隊友的支持，並盼早日康復。

男子佩劍方面，港隊派出何思朗、羅浩天、陳智軒和陳卓謙出戰團體賽。被列為4號種子的他們亦過關斬將，先在16強以45：23大勝新西蘭隊，8強再以45：39險勝哈薩克隊。港隊在4強雖以31：45負頭號種子韓國隊，無緣決賽，但在雙銅牌制下，繼2017年後再添銅牌。他們在名次賽以33：45不敵伊朗隊，以第4名作結。

當港隊在8強擊敗哈薩克隊並肯定贏得獎牌後，眾將表現激動，當中何思朗更流下男兒淚。他在賽後接受本報訪問時坦承近半年陷入低潮，在歐洲集訓和世界盃的發揮未如理想，加上在今屆亞洲賽的個人賽32強止步，故團體賽打入4強後難以平復心情。

何思朗灑淚 「證港佩劍隊係得嘅」

這名26歲港將是2017年男子佩劍團體賽摘銅班底之一，他直言再次得獎對自己意義重大，「在我而言，這面獎牌更加珍貴。亞洲水平不斷提高，我們事隔5年仍能再次得獎，證明香港佩劍隊『係得嘅』」。何思朗續指，團隊近年磨合上漸入佳境，希望未來再有突破。團體賽於今日繼續上演，女子花劍隊將由鄭曉為領軍，偕符妤名、關渝澄和張楚瑩在8強鬥新加坡隊，爭取自2019年後再上頒獎台；男子重劍隊則於16強跟新西蘭隊交手。