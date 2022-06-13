悶和意軍包尾 修夫基憂三獅失衡 歐國聯3戰僅入1球恐降班 卡尼無懼壓力衝世盃冠軍

英格蘭隊去夏在歐洲國家盃決賽主場不敵意大利隊時發生球迷騷亂事件，此役被判罰閉門作賽，但仍有2000名兒童在家長陪同下入場觀戰。修夫基改由譚美阿巴謙掛帥，球隊全場12次攻門只有4次中框，包括於65分鐘後備上陣的卡尼的1次施射未竟全功，只能與8射3中的意軍打和0：0。意軍賽後以5分領前，匈牙利隊及德國隊以4和3分隨後，後二者同日各一言和。

憂依賴卡尼史達寧 修夫基促改善

英軍在今屆歐國聯3戰只曾有哈利卡尼射入一個極刑，修夫基說：「我們亟欲開齋，卻以失望告終。球員理應把握兩或三個入球機會，因為面對頂級球隊的埋門機會實在不多。己隊太依賴卡尼和史達寧入球，其他進攻球員須改善叩關能力。」修夫基提及，一些在球會級賽事不時建功的英格蘭國腳，卻在國際賽出現入球荒，昨仗擔正的翼鋒基亞利殊便只有1次不中目標射門，而美臣蒙特披甲30次只斬獲4球。

惟卡尼仍憧憬年底舉行的卡塔爾世盃，他賽前說：「我們去年在歐洲國家盃法定時間未輸一仗，顯示眾國腳能承受壓力。卡塔爾世界盃雖是另一截然不同環境下的比賽，但為成世界冠軍，球隊須克服一切困難，這就是我們的目標。」

荷蘭和波續居首 威爾斯作客不敗

A4組方面，荷蘭隊先失兩球下，主場以2：2逼和波蘭隊，賽後3戰得7分，以3分領前次席的比利時隊及第3的波蘭隊，比利時隊作客被威爾斯隊逼和1：1，後者獲得第1分。A1組明晨將有以兩分包尾的法國隊迎戰第3位球隊克羅地亞，暫以6分領前的丹麥隊則對落後兩分的次席球隊奧地利。