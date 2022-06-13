張家朗重奪亞洲冠軍 教練讚無敵 蔡俊彥男花添銅 江旻憓團體賽領銜再衝牌

張家朗從小組賽起過關斬將，戰至4強以15：13反勝中國隊的吳斌，繼2016、2017及2019年後，第4次在亞洲賽殺入個人賽決賽。這名世界一哥以15：6大勝中國隊的莫梓維，職業生涯第二度登上亞洲冠軍寶座。雖然蔡俊彥於4強對莫梓維以一劍飲恨，但這面銅牌也是其首面亞洲賽個人賽獎牌；楊子加和吳諾弘則於16強畢業。同日的女子佩劍個人賽，小將朱詠翹殺入8強寫下個人最佳，而劉穎怡和歐倩瑩分別於32強和16強止步。

鄭兆康：赴歐集訓半年證成效

花劍隊教練Greg賽後表示，為團隊的表現感到自豪，「這對香港男子花劍隊來說，是完美的一天。雖然我希望蔡俊彥能打入決賽，但他在4強已盡力，也贏得一面銅牌，至於張家朗再次證明自己是世界最強劍手」。鄭兆康教練則稱，港隊赴歐集訓近半年，今次亞洲賽展現成果，「比起季初，張家朗和蔡俊彥的穩定性更好，從小組賽打到最後，二人都相當穩定。港隊在國外集訓和比賽近半年，整支隊伍都有進步」。

女佩朱詠翹首闖8強錯失獎牌

男花團體周三再戰 中日韓成勁敵

港隊在個人賽掃走2金2銅，奪金功臣之一的江旻憓今日偕個人賽奪銅的陳渭泠、朱嘉望和連翊希出戰團體賽，爭取再上頒獎台，被列為3號種子的港隊直入女重團體賽8強，將鬥阿聯酋隊和新加坡隊的勝方。男子花劍隊將於周三角逐團體賽，鄭兆康教練相信日本隊是港隊最大勁敵，而Greg表示港隊不能掉以輕心，因為不論中國隊、日本隊或韓國隊，都是強敵。不過，Greg表示港隊將竭力爭勝，「我們會盡最大努力，把金牌帶回家」。張家朗自2014年起代表港隊出戰亞洲賽團體賽，在6屆賽事獲得1銀5銅，若今次能夠奪金，也是其生涯最佳成績。鄭兆康教練對整支港隊充滿信心，他說：「港隊每一個劍種在團體賽都有機會爭牌，但要看他們的臨場發揮，希望有最好的結果。」