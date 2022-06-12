體壇快訊：俞雅欣葡賽破跳遠港績兼摘銀

回歸帆船賽維港揭開戰幔

香港特別行政區25周年回歸帆船賽昨於維港展開，除了前港將謝劭傑外，前港隊單車代表梁愷樺、馬燕茹及張敬煒亦客串參戰。賽事共分三日，餘下兩仗將於本月19及25日，分別於港島南區及西貢區上演。

咸美頓伙畢彼特演F1電影

世界一級方程式賽車（F1）今演阿塞拜疆站正賽前，平治的7屆世界冠軍「黑帝」咸美頓落實將與荷李活「男神」畢彼特，聯手主演以F1為主題的電影，並由近期大熱的《壯志凌雲：獨行俠》導演約瑟夫科辛斯基執導。

周天成印尼賽決戰安賽龍

中華台北隊的周天成昨於印尼羽毛球大師賽男單4強，激戰70分鐘下以局數2：1險勝新加坡籍的駱建佑，決賽將鬥頭號種子安賽龍，這名丹麥籍好手在另一場4強以局數2：0輕取東道主球手金廷。

梅利相隔6年首挫前5球手

英籍名將梅利在斯圖加特網球公開賽男單8強，以直落兩盤擊敗頭號種子特薛斯柏斯，是他自2016年起首挫世界排名前5球手。近年受傷患困擾的他目前世界排名68位。