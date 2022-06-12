勇士背水戰挫綠軍 居里43分居功 湯臣讚總決最佳表現

此役雙方戰况膠着，勇士未能箝制塔圖並讓這名「綠軍」球星在頭兩節攻入16分，完半場仍落後49：56。不過，勇士於下半場急起直追，「浪花兄弟」居里和湯臣大灑「三分雨」，其中居里在最後兩節轟入24分、包括5球三分，並在最後4分鐘包辦球隊12分之中的10分，領軍以107：97反勝塞爾特人，追平場數2：2。

浪花兄弟三分雨領銜反勝 場數扳平2：2

居里此役表現搶鏡，全場26投14中，包括7球三分，貢獻43分及10個籃板，成為勇士贏波功臣。對於「咖喱仔」的表現，一班隊友對他讚不絕口，湯臣認為這是他總決賽生涯代表作，格連則說：「居里在這場比賽告訴大家，他是史上最佳球員的原因。」

居里則指勇士在總決賽第4仗背水一戰，他明白若然在此役落敗，會令球隊爭冠的難度大增，「大家都知道己隊在客場扳回一城的重要，這令我們保住一線生機，奪回主場優勢並繼續爭冠」。雙方將於下周二移師大通銀行中心續戰。

除了居里之外，勇士此仗只得湯臣、威金斯和佐敦普利得分達雙位數，前者17射7中，取得18分。湯臣明言所有隊友都要挺身而出，助勇士爭勝，「我們有時候會把居里的表現視為理所當然，不過我們在第5戰必須幫他分擔責任」。

至於塞爾特人球星塔圖在下半場「死火」，決勝節更只是5射1中，全場得23分。他在賽後聲言下場必須交出更好表現，「球隊知道我的能力，我不認為給予自己太大壓力，助球隊爭勝是我的工作」。

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另外，勇士助教堅尼艾堅遜跟夏洛特黃蜂簽下4年合約，將於總決賽後離隊轉任黃蜂主帥，是繼米克布朗改執沙加緬度帝王帥印後，第二名離隊的勇士助教團成員。淨資產高達10億美元（約78億港元）的洛杉磯湖人球星勒邦占士，則於電視節目《The Shop》的預告中透露有意成為班主，並於拉斯維加斯組建一支NBA球隊。