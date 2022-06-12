迪莊投魔亮綠燈 巴塞標價6.6億始放人

西班牙《每日體育報》指，一直希望留效巴塞的法蘭基迪莊為去留猶豫數周，日前已同意轉會到曼聯，與該隊領隊坦夏格繼阿積士後再度聯手。不過，巴塞隆拿據報堅持將迪莊定價8000萬歐元（約6.6億港元），而曼聯首份報價只提出6000萬歐元轉會費，加上1000萬歐元附加條款。雙方因而未能達成共識，但仍會持續談判。

皇馬落實8.3億簽曹亞文尼

下月賭城熱身賽鬥巴塞

坦夏格落實接掌紅魔後，多名阿積士舊部先後被指將跟隨恩師加盟。曼聯據報已向該支荷甲勁旅提出收購巴西隊新星安東尼馬菲奧斯，出價6000萬歐元。安東尼的經理人代表亦已抵達歐洲，以加快轉會談判，有望在數日內確定前途，並成為坦夏格任內首項收購。

此外，巴塞隆拿昨公布下月將赴美國踢4場熱身賽，其中當地時間7月23日將在拉斯維加斯與宿敵皇馬合演西班牙國家打吡；餘下3場對手分別為祖雲達斯、美職球隊國際邁阿密及紐約紅牛。巴塞同日亦宣布與陣中老臣沙治羅拔圖續約一年，西班牙傳媒指，這名30歲中場將減薪六成，解約費達4億歐元（約33億港元）。