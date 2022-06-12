蘭歷克領奧地利言和法國 阿拉巴讚頂級

麥巴比建功無阻法國三戰不勝

法國隊昨仗有部分輪換，利物浦中堅伊巴希馬干拿迪首為國家隊上陣兼正選，但球隊於37分鐘先失一球12碼，戰至83分鐘才由兩名後備入替的球星合作，麥巴比接應尼干古直傳勁射扳平1：1。法國隊本月開局3仗2和1負，在今屆歐國聯只得2分排A1組榜尾，落後榜首的丹麥隊4分，主帥迪甘斯承認需改善入球效率。法國隊於周二重返主場鬥克羅地亞隊爭開齋。

阿拉巴稱曼聯未予蘭帥足夠時間

另一邊廂，蘭歷克任曼聯看守領隊半季能力備受質疑，但他本月接掌奧地利隊後3仗勝和負各一，包括打和法國隊及大勝克羅地亞隊。奧地利隊長兼皇家馬德里後衛阿拉巴認為，這名63歲德籍教頭是世界級教練，「他每場比賽都有良好計劃，對於足球知識瞭如指掌，只是在曼聯沒得到太多時間」。

同組另一場，克羅地亞隊憑阿特蘭大中場柏沙歷建功，作客以1：0小勝丹麥隊，打開今屆勝利之門，與奧地利隊同得4分，僅落後丹麥隊2分。