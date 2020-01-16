港足輕取柬埔寨 出線亞洲盃在望 安永佳孫銘謙陳肇鈞建功贈3蛋 勢相隔54年再闖決賽周

港足續在加爾各答鹽湖體育場迎亞盃外第3圈D組第2仗，正選與上仗擊敗阿富汗隊有兩個變動，3名門將賽前傳出各有傷病，由上仗抱恙的門將葉鴻輝復任正選，亦是這名32歲門神第80次為港足上陣。一對中堅起用理文守將余煒廉與入籍兵謝家強拍檔，馮慶燁因病未有列入大軍。柬埔寨隊由66歲日籍教頭廣瀨龍領軍，擔任領隊的日本隊名將本田圭佑亦有在場邊督師。

近5年首連勝 鬥印度不敗即過關

兩隊過去7次交手，港足以6勝1和往績佔優，包括在兩年半前的世界盃外圍賽一勝一和不敗。港足面對首仗以兩球不敵印度隊的柬埔寨隊，開賽即主動搶攻，多次藉兩邊傳中攻門，戰至19分鐘打開紀錄，東方龍獅前鋒孫銘謙突破敵衛包圍後推橫，皮球落在隊友安永佳快腳抽射破網，這名25歲傑志前鋒連續兩仗建功。

港足在兩分鐘後再下一城，鞠盈智開出角球，孫銘謙快對方門將一步門前頂入，是這名21歲港將首個大港腳入球。柬埔寨隊落後兩球後，於38分鐘在右路禁區半傳半射攻門被葉鴻輝擋出，港足半場領先兩球。換邊後形勢未有大變動，港足及後換入中場陳肇鈞及巴基斯坦裔翼鋒簡嘉亨，隨即在63分鐘再入一球鎖定勝局。安永佳在左路傳中，陳肇鈞在門前插水式頭槌破網，將比數拉開至3：0。港足領先3球後換入胡晉銘、迪高及顏樂楓加強防守，葉鴻輝於尾段連番撲出對手頭槌及遠射後，港足維持3：0勝局完場。

港足上次取得國際賽兩連勝已是2017年10月，在主場分別於友賽及亞盃外擊敗老撾隊及馬來西亞隊。今屆亞盃外第3圈6組首名及5組最佳次名，均可晉身暫定明年舉行的亞洲盃決賽周。港足上次參與決賽周已是1968年一屆，今屆開局兩戰全勝入5球失1球，全取6分有4個得失球差勢出線，最後一仗於周二晚上11時對小組東道主印度隊爭首名，保持不敗亦篤定出線。

陳肇鈞大港腳首入球嘆如釋重負

港足主教練安達臣賽後重申，球隊在港備戰時間有限，抵達印度後又受傷病困擾，不少球員都未有十足狀態應付90分鐘比賽，故滿意球隊像上仗挫阿富汗隊於初段已有好開始，掌握比賽節奏及做好防守，於開賽20分鐘已達成期望的賽果。陳肇鈞與孫銘謙同樣取得首個大港腳入球，29歲中場陳肇鈞稱如釋重負，「當然比賽最重要是球隊贏波，但取得首個大港腳入球後，放下了很多壓力。一來近數仗已很接近入球，之前亦逼使自己在前場參與更多進攻，現在終於做到一定開心，希望憑這入球在日後可更順」。