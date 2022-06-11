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2022年6月11日星期六
江旻憓睽違4年 亞洲賽重奪金牌 韓國站決一劍挫東道主一姐 鄭兆康：因傷改變打法證世界級
男女拔萃D1田徑大滿貫 包攬3級別團體冠軍 王諾弘1500米跑破紀錄
姚潔貞腳傷礙訓練 赴美戰世界賽盼享受其中
意軍歐國聯重遇三獅兵 沙基籲反思青訓體制
葡萄牙兩蛋贈捷克續居首 西班牙險勝瑞士開齋
沙拿壓迪布尼膺英足球先生 孫興慜落選最佳陣容
電視精選
港足乘勝拔寨爭出線 3門將各有傷病 急召19歲伍瑋謙候命
居里勢帶傷領勇士征綠軍
體壇快訊：FIFA裁定厄國續戰世盃決賽周
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【明報專訊】（請看附圖）
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