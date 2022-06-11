意軍歐國聯重遇三獅兵 沙基籲反思青訓體制

意軍在基亞連尼淡出後防線面臨重組，除國際米蘭新星巴斯東尼為必然正選外，其防守拍檔一直未有固定人選，前線的恩莫比尼及比洛迪等亦乏善可陳。曾執教意軍的沙基早前接受訪問時，便認為意甲應為此負責， 「當你看到聯賽充斥外來球員時，甚至青訓也是這樣，我們要反思這是否要繼續下去？看看其他聯賽球隊在歐戰的表現，你會發現我們正在倒退。」

文仙尼拒予眾新星壓力

意軍今屆歐國聯首戰賽和德國隊，惟文仙尼排陣被批沿用歐國盃冠軍陣容，至上仗對匈牙利隊終大刀闊斧，起用普列坦奴及基安盧卡文仙尼等後備球員，上演大國腳地標的小將基諾圖更交出助攻，領軍以不敗姿態暫居A3組榜首。不過文仙尼卻似暗示外界對眾新星抱太大期望， 「基諾圖只有18歲，不應給予他太大壓力。施卡馬卡也可成為出色射手，但這需要時間」。意軍賽前亦證實費倫天拿後衛基斯坦奴比拉基因傷退隊。

同組的德國隊將作客匈牙利隊，上任後11場不敗的主帥費歷克，料起用迪姆華拿及利萊辛尼攻堅，上仗建功的中場莊拿斯荷夫曼亦有望續任正選。