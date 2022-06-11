男女拔萃D1田徑大滿貫 包攬3級別團體冠軍 王諾弘1500米跑破紀錄

由於天雨影響場地儀器，導致徑項需從電子計時改為手計時。在上午徑項率先決出200米金牌，女子三個年齡組別、男子兩組冠軍在手計時下時間快過大會紀錄，惟成績不會列入紀錄。

葉景維鄧焯文稱王封后

天氣在下午好轉，賽事恢復電子計時，男拔萃的王諾弘在丙組1500米跑出4分25.31秒，以4.72秒之差打破周凱揚在18/19學年的紀錄。這名中二生賽後說，「開心能夠取得這個成績，但我對破紀錄未有太驚喜，因為過往在田總的比賽都曾跑過4分24秒的時間」。

至於男拔萃的葉景維和女拔萃的鄧焯文，則分別贏得男、女子組100和200米冠軍。鄧焯文於100米跑出個人最佳時間的12.27秒，衝線後振臂歡呼，她說：「這是今季最後一場賽事，很高興能突破自己」。

不過今屆團體賽爭標形勢未如上屆緊湊，男拔萃在得分雙計的接力項目奪5金1銅，最終奪得三個級別的團體冠軍，總分共得587.5分，以284分差距大勝喇沙書院，繼2018年後再奪總冠軍，旅港開平商會中學得季軍。

女子組方面，女拔萃總分為550分，以「大滿貫」姿態完成14連霸，隊長蕭情賽後接受訪問時，一度感動落淚，「兩年都沒有學界，其實我們一開始也不是太團結，但這日卻能讓師妹知道團隊精神的重要」。協恩中學則力壓德望學校，奪得團體亞軍。