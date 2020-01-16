江旻憓睽違4年 亞洲賽重奪金牌 韓國站決一劍挫東道主一姐 鄭兆康：因傷改變打法證世界級

江旻憓在首天賽事即交出好表現，她在正賽32強先後淘汰日籍劍手馬場晴菜、中國隊的朱明葉、東道主劍手康映美，以及港隊隊友陳渭泠，生涯生涯第3次闖入亞洲賽決賽。

世界排名11位的江旻憓，在決賽與坐擁主場之利的「一姐」崔仁晶爭冠。雙方過往曾3次交鋒，江旻憓2勝1負略為佔優，二人此役再度碰頭，江旻憓主動進攻得手，領先2：1完首局，不過次局戰况膠著，雙方戰至5：5平手，江旻憓在力戰下反超前7：6。江旻憓決勝局初段連失4分，一度落後8：11，但她沉着應戰，在最後51秒起連追3分，兩人法定時間打成11：11平手。江旻憓在「決一劍」中得分，最終以12：11絕地反勝崔仁晶，繼2018年後第二度登上亞洲冠軍寶座。

陳渭泠首戰亞洲賽 4強內訌敗陣添銅

首次代表香港出戰亞洲賽的陳渭泠，雖然在4強的「港隊內訌」以7：15不敵江旻憓，但不設銅牌賽下，也肯定摘下銅牌。至於另外兩位港隊代表連翊希及朱嘉望，則分別於32強和16強止步。女子重劍隊在亞洲賽首日取得一金一銅，香港劍擊隊總教練鄭兆康坦承開心，他說：「女子重劍隊在首日比賽取得一金一銅，可以說是開門紅，成績非常好，我當然很開心。」

負傷紮住上 鄭兆康：最佳重劍女將

鄭兆康教練續指，江旻憓在淘汰賽碰上的全是中國隊、日本隊和韓國隊的劍手，贏得冠軍實在是含金量十足。他更透露，江旻憓日前扭傷左腳，故此役負傷上陣，「她在早幾日拗柴，左前腳前幾日仍腫起及有瘀血，雖然今（昨）日已消腫，但行路仍感痛楚，並要紮住繃帶上陣」。

即使江旻憓因傷改變打法，但鄭兆康教練直言影響不大，他說：「江旻憓打得更有耐性，要等待機會進攻。不過她這日的打法可將其手上動作展現出來，我可以好高興告訴大家，她的手上動作是目前女子重劍選手最好之一。」鄭兆康教練盼愛徒可以盡快治療，下周一的團體賽有更好發揮。

另外，港隊在同日出戰男子佩劍個人賽，4名劍手皆在小組賽出線，當中陳智軒和何思朗分別於64強和32強出局。陳卓謙及羅浩天晉級16強，惟兩人隨後告負，前者以12：15不敵伊朗籍劍手，後者則以12：15負日本隊的小久保真旺。