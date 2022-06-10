新拿度天道酬勤攀高峰 曾被嘲瘦如意粉 19歲艾卡拉斯成列強大敵

一年前的5月，艾卡拉斯首次從法國公開賽外圍賽突圍，在正賽第3圈止步。12個月來，他已在5項ATP巡迴賽揚威，世界排名躍升百級至最高的第6位，今屆法網8強止步後排第7。4歲接觸網球的他，在2018年經歷轉捩點，當時他於家鄉賽事失冠，卻被費里路相中。費里路談及對愛徒初期印象，認為對方早已才華洋溢，擁有優秀的正手抽擊能力，但同時發現其致命缺點，「他當時的體格出奇地弱，而且打法毫無章法可言」。

名將費里路成伯樂 靠特訓練出好身形

再好的天賦，也需靠努力兌現。艾卡拉斯今季展開前，針對恩師提及的弱點特訓，昔日被嘲笑瘦削如「一條意粉」，如今練成粗壯雙臂，身體「硬件」提升，馬拉松式作戰自然增添本錢，「這予我更大信心，與頂尖球手激戰3、4小時，仍能保持最佳水平」。他在法網次圈苦戰4.5小時，以盤數3：2反勝同鄉雲路拉斯，正好展現苦練成果。

艾卡拉斯於上月的馬德里公開賽，封王路上接連淘汰偶像拿度和一哥佐高域。他與拿度一樣未滿20歲便成名，亦擅長打泥地賽，換來「新泥地王」綽號。拿度大讚這個同鄉新星「能打敗任何人」，惟冀外界停止比較，讓他享受屬於自己的網球生涯。佐高域亦驚嘆艾卡拉斯年紀輕輕打破多項紀錄，「他絕非池中物，處理壓力的方式，能一直保持鎮定到完場」。

曾挫拿度佐高域 今年放眼大滿貫

新星冒起屢見不鮮，曇花一現的亦多不勝數。與艾卡拉斯同齡的英籍女將拉度簡露，去年爆冷贏得美國公開賽後無以為繼。艾卡拉斯亦在今屆法網8強止步，但自信可再次挑戰大滿貫錦標，「我經常說，人永遠觸不到極限，看看拿度、佐高域和費達拿，他們總不斷的進步，我也希望像他們般一直成長」。艾卡拉斯稱會從失敗中尋找得着，他昨因肘傷棄戰被視為溫布頓錦標賽熱身賽的皇后會盃，全力準備本月底首闖大滿貫4強。

球場上展現成熟個性與球風，但每當艾卡拉斯展示招牌笑容，就像提醒人們，自己還是一名19歲的陽光男孩。他透露全因費里路叮囑享受場上每一刻，亦希望外界對他如小孩，曾着傳媒不要直稱其名字，要以暱稱Carlitos或Charlie稱呼，「叫我卡路士感覺太凝重，就像我做錯事似的」。