英超終止俄未來6年轉播權

馬克龍籲施丹掌法國班霸

英媒報道，英超賽會昨通知各隊，已終止俄羅斯Match TV未來6年的英超轉播權。俄國英超轉播權原由傳媒集團Rambler持有，新季改由Match TV播放。Match TV由俄羅斯Gazprom Media持有，被指與俄國政府關係密切。英媒日前報道，合約總值4300萬鎊（約4.23億港元），各間球會損失數百萬鎊。

法甲方面，法國總統馬克龍早前表示，曾與法國隊新星基利安麥巴比談及留效巴黎聖日耳門（PSG），最終他放棄轉投皇家馬德里。馬克龍昨再開腔希望名宿施丹執教法國大球會，他說：「我未與施丹交談，但無論是球員或是教練時代，我一直崇拜他。我們都希望法國有出色的教練與運動員，若他執教法國大球會，肯定會帶來影響力。」馬克龍是馬賽球迷，他未回答希望施丹選擇哪支球隊。施丹去年5月離開皇馬賦閒至今，早前被指或取代PSG主帥普捷天奴。

拿卡錫迪返里昂簽約3年

另外，里昂昨宣布重簽31歲的拿卡錫迪，簽約3年。這名法國隊前鋒於2017年轉投阿仙奴，早前約滿離隊。而44歲的AC米蘭名宿加度素昨接掌西甲球隊華倫西亞，是他執教9年來第8個東家。