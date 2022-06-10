歐國聯割愛響頭炮 烏克蘭主帥感激對手援難民

3000門票贈烏國難民 球迷鼓掌致敬

烏克蘭隊昨有射手耶莫蘭高缺陣，效力曼城的後衛辛真高亦退居後備未有上陣，但仍憑翼鋒迪斯漢高夫在47分鐘破網，作客以1：0險勝愛爾蘭隊，在B1組打響頭炮暫居次席。同組的蘇格蘭隊以2：0擊敗客軍亞美尼亞隊，位列榜首。

愛爾蘭足總送出3000張門票予烏克蘭難民，部分主隊球迷高舉烏克蘭國旗打氣。烏軍主帥柏拉哥夫賽前熱身時，與麾下獲愛爾蘭球迷鼓掌致意，賽後特意為此致謝，「我們曾經歷困難的時刻，但愛爾蘭人民款待我們，伸出援手照顧我們的婦孺，我在此感謝你們。我相信這場勝仗能令烏克蘭人民快樂，在我看來這已是球隊的成就。」

另外，首仗在A4組不敵荷蘭隊的比利時隊，同日主場有韋素、奇雲迪布尼及李安度杜沙特等建功，以6：1大勝憑射手羅拔利雲度夫斯基破蛋的波蘭隊。同組的荷蘭隊作客以2：1挫威爾斯隊，兩連勝後續居榜首。歐國聯明晨續演分組賽，在A1組仍未打開勝利之門的法國隊，作客奧地利隊勢有星將基利安麥巴比復出。