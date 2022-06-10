印尼賽復出重返8強 伍家朗毋懼硬撼一哥安賽龍

讚對手無敵 盼展兩月訓練成果

世界排名12位的伍家朗面對排名低23位的趙俊鵬，首局大勇領先10：0，再以21：9大勝拔頭籌。第2局交換場區，他苦戰以19：21被扳平，但決勝局以21：10輕取對手，今年首度重返世巡賽8強。

李卓耀負周天成出局

鄧俊文謝影雪混雙反勝闖8強

這名港將早前在歐洲比賽期間染疫，康復後返港重投訓練，今日硬撼丹麥隊球星安賽龍，透露染疫康復後狀態更佳。然而面對猶如無敵的對手，他說：「返港訓練兩個月，感覺狀態更佳，但安賽龍像是不懂輸的球手，我會盡力發揮過去兩個月所得，拉近與他的距離。」

世界排名第17位的另一港將李卓耀，惡鬥世界第4的中華台北隊名將周天成，以11：21先失首局，隨即將21：18扳平局數，惟決勝局以21：16飲恨，無緣男單8強。位列6號種子的混雙「左手配」鄧俊文/謝影雪，在16強亦先以20：22落後，但以21：5大勝扳平，決勝局再贏21：15，掃走馬來西亞隊新晉組合許邦榮/杜頤溈，將與法國隊組合力爭4強席位。