港足亞盃外奏凱 眾將勝利獻亡友 指天悼黃駿軒 顏樂楓：爭番口氣

安永佳手勢悼大學亡友

安永佳、顏樂楓及陳肇鈞完場後走到場邊做出手勢悼亡友。安永佳解釋雙手做出「1+4」手勢是希望獻給上周離世、在美國讀大學時的校隊隊友，對方當年穿14號球衣。他續稱上半場成功踢出主攻及逼搶踢法，甚至有機會入3、4球，相信主教練都會感到高興。

曾為港足U23出賽的黃駿軒日前墮樓離世，是役賽前有默哀儀式，中場顏樂楓與「軒仔」在理文做過3季隊友，他完場後雙手指天，事後在社交網寫道：「兄弟，贏波啦，我知你一定有睇住。開波前我諗起你成日話『唔好俾人睇死，爭番口氣。』我有好盡力去踢。希望你喺另一個世界可繼續享受簡單快樂嘅足球。兄弟，我愛你。」另一中場陳肇鈞亦單手指天，在社交網稱將勝仗獻給軒仔，願他安息。陳肇鈞及顏樂楓昨亦在網上義賣球衣，表示會將籌得款項全數給予黃駿軒遺孀。

功臣黃威盼增隊友信心

港足主教練安達臣上任後首勝，為港足開紀錄的黃威期望，入球和勝仗可打起隊友信心，在餘下兩場亞盃外繼續努力。印度隊以2：0擊敗柬埔寨隊後，以1球得失球差暫壓過港足排D組榜首，港足明晚7時半轉戰柬埔寨隊。至於由港足前帥金判坤帶領的馬來西亞隊，在E組主場以3：1擊敗土庫曼隊。