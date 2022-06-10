總決敗走塞爾特人再落後 銀彈組軍惹質疑 勇士重注自己人無價

文：TD

作為三藩市灣區的標誌球會，勇士未曾如其他大城市球會般，不時在自由市場打造星級陣容爭冠，反而對自家出道的球星頗為長情，昔日的穆連、歷克巴利及蒙達艾利斯等，都在隊中效力頗長時間，麥爾斯自2012年接管勇士總經理一職後，亦繼承了拉利萊利（Larry Riley）留下來的傳統，相較在外簽入球星，更側重於選秀及培育年輕球員。

「咖喱仔」史堤芬居里在2009年以選秀身分加盟勇士，曾一度因足踝重創長休，當時正是剛上任總經理的麥爾斯，願意冒險與其簽下長約，才有今日的成功故事。球員能力與薪酬成正比，居里與基利湯臣的「浪花兄弟」組合其後帶起球會，於2015年取得總冠軍，翌季又在常規賽寫下聯盟最佳的73勝9負，成為一時佳話。

斥逾13億豪華稅 留用舊將顯情義

雖說會方其後找來杜蘭特成就3年2冠，但當中過程與結果證明錢沒亂花。來到今時今日，杜蘭特等簽來的過客已成歷史，浪花兄弟俱年過30，傷病亦糾纏着二人，但會方願意為了「自己人」再次冒險，寧願花上破北美體壇球會紀錄的1.7億美元（約13.3億港元）豪華稅，以超級頂薪首先留住他們。若單純以利益掛帥，這早就被視為賭博式投資吧！

總決賽來到這一刻，雖說綠軍展現了些微優勢，但勝負仍然難料，不論勇士最終奪冠與否，筆者至少認同會方用豪華稅換來的情義是無價的，正如麥爾斯所言：「錢是花在了『自己球員』身上，他們是己隊選秀和培訓出來的，與自由市場買賣性質不可比擬。」

綠軍三主力合轟77分奠勝

居里稱腳傷無礙放眼下仗

說回賽事，塞爾特人三大主力塔圖、謝倫布朗及史馬特昨合轟77分，次節曾拉開最多18分。雖然勇士第3節憑居里及基利湯臣外線「開火」，一度反超前1分，但綠軍末節藉內線籃板優勢取得多次第二得分機會下，再將比數拉開，終以16分之差力克勇士，場數領先2：1。攻下全場最高31分的咖喱仔，在末段被對手前鋒荷霍特壓傷左腳，但他賽後稱：「我只是感到有些不適，但已無大礙了，之後再看看感覺如何，再好好準備下仗爭勝。」