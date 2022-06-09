卡尼三獅入球半百超卜比查爾頓 續追朗尼紀錄 助英逼和德國

英格蘭隊在歐國聯首戰60年來首負匈牙利隊，此役作客慕尼黑更有中場加雲菲臘斯在14分鐘傷出，由18歲的多蒙特中場祖迪比寧咸入替。51分鐘，德國隊的甘美治直線交中場拍檔莊拿斯荷夫曼射入，卻被第71次代表英軍上陣的哈利卡尼在88分鐘射入12碼，助英軍逼和1：1完場。英軍將在香港時間下周日凌晨主場迎戰意大利隊，後者昨主場以2：1挫匈牙利隊，賽後以兩戰得4分升上榜首。匈牙利隊、德國隊及英軍分別得3、2和1分。

修夫基讚領軍防守俱出眾

卡尼累積入50球趕過卜比查爾頓，只落後披甲120場入53球的朗尼。卡尼說：「我喜愛入球，尤其是為我的祖國建功。無論何時，只要能協助國家隊，我樂於取得入球，這份感覺是美好的。」修夫基稱讚道：「卡尼的第50個入球固然是焦點，但不能忽視他領軍和向對手施壓的能力也是突出的。」後衛捷比亞亦表示：「卡尼是頂級的專業球員，一個偉大的領袖。」

比寧咸疑過勞嘔吐

基亞利殊於72分鐘入替中場美臣蒙特，亦是其過去11場國際賽以來第8次後備上陣。他上陣後於左路表現活躍，修夫基認為對方無論擔正或入替都能有表現，「若他不獲信任，便不會被派上陣。他往往可以改變戰局，作為一個側擊球員，他具備攻守和爭取入球的能力」。

至於祖迪比寧咸被拍攝到在前場嘔吐，疑是當今球員太多比賽致過勞的另一縮影。英格蘭前國腳中場梅菲則欣賞比寧咸的表現，他說：「我懷疑修夫基是否在卡塔爾世界盃，仍會相信迪格蘭賴斯、加雲菲臘斯及美臣蒙特。長遠來說，我相信比寧咸可在國家隊穩列正選。」

德軍穿女足球衣宣傳女歐國盃

德國隊攻擊手湯馬士梅拿第114次亮相國際賽，在隊史躋身前五，他與隊友此仗穿上德國女足球衣比賽，為對方下月在英格蘭展開女子歐洲國家盃征途宣傳。德國隊是次舉措是投桃報李，因德國女足在去夏男子歐國盃前，穿上男足的黑色戰衣友賽智利隊。