皇馬勢6.7億簽曹亞文尼 22歲法國隊新晉防中 征歐國聯獲重用

莫迪歷續約艦隊1年

The Athletic及轉會新聞專家羅曼奴均報道，皇馬已跟摩納哥達成協議，曹亞文尼將簽約5年至2027年，皇馬另需為摩納哥支付19%西班牙稅項。曹亞文尼今季平均每場有5.7次攔截冠絕法甲，連續兩季入選法甲最佳陣容，去年9月首次代表法國隊，在近兩場歐洲國家聯賽均正選上陣。

據報皇馬羅致基利安麥巴比失敗後，加快與曹亞文尼談判，有指麥巴比極力邀請這名同鄉加盟PSG，但他最終決定加盟「銀河艦隊」。皇馬繼卡馬雲加後，連續兩季簽入法國隊防中，積極為中場「換血」。而皇馬昨宣布與莫迪歷續約1季至明夏，這名36歲克羅地亞隊中場將步入第11季艦隊生涯，續領軍爭取衛冕西甲與歐聯。

利物浦欲爭奪紐尼斯

另外，盛傳利物浦有意簽入賓菲加前鋒達雲紐尼斯，作為沙迪奧文尼一旦離隊的代替人選，據報或打破「紅軍」轉會費紀錄，但未正式報價。曼聯亦有意羅致這名22歲烏拉圭國腳，但報道稱他傾向轉投紅軍。賓菲加要求的轉會費為8500萬鎊（約8.34億港元）。