港足亞盃外疫下開齋 黃威安永佳建功 新帥逆境報捷感自豪

港足爭取相隔54年再闖亞洲盃決賽周，於外圍賽第3圈D組首擊在加爾各答鹽湖體育場擺陣，面對世界排名低3位、第150位的阿富汗隊，正選陣容相比上周友賽作客不敵馬來西亞隊有4個變動，入籍守將謝家強首披港足戰衣，以及中場鞠盈智與前鋒孫銘謙「擔正」。門將起用王振鵬，另外兩名門將葉鴻輝及保羅賽前均傳出感不適。入籍兵費蘭度及後衛徐宏傑未列23人大軍名單，料是足總日前宣布染疫的球員。

開賽前雙方球員在球場中圈舉行默哀儀式，悼念日前墮樓離世的港足U23舊將黃駿軒，球場熒幕顯示他穿上港足球衣的舊照。此役有香港球迷抵達印度入場打氣，港足相比友賽大馬節奏稍慢，開賽沒受壓，反佔較多攻勢，23分鐘更先開紀錄，由黃威在禁區頂扣過敵衛後施冷箭近柱破網，對方門將阿斯斯視線受阻下無反應，這亦是這名29歲中場自2017年10月後第2個港足入球。港足4分鐘後再憑遠射得手，前鋒安永佳於禁區頂轉身左腳抽射再下一城。港足之後再憑前場逼搶取得攻門機會，然而黃威遠射高出，孫銘謙在禁區起腳又角度太正被門將撲出，半場領先2：0。

賽前悼黃駿軒 2:1挫阿富汗

港足陣前爆疫 無阻逾兩年半首捷

阿富汗隊下半場一口氣作3個變動，取回較多攻勢，但被港足多次突擊幾乎再失守，包括羅梓駿在門前搶得皮球，惜被敵衛力壓下未能攻門；後備入替的陳肇鈞亦曾門前迎頂僅被阿斯斯撲出。港足之後換入梁冠聰、顏樂楓及杜馬思加強防守，在完場前10分鐘被阿富汗隊藉角球攻勢追回一球，仍保2：1勝果。

港足近7場國際賽全敗，昨取得兩年7個月以來首勝。主教練安達臣承認友賽不敵大馬隊後，曾不肯定所走方向是否正確，但為球員是役表現感自豪，認為球隊克服賽前重重困難，執行部署減少對手進攻時間，勝出後有助提升士氣。

下仗若勝柬埔寨勢出線

港足於周六晚對柬埔寨隊爭兩連勝，6組首名及其中5隊最佳次名均可晉身決賽周。據報柬埔寨足總不滿在亞盃外使用的柬埔寨國旗不合規格及不滿食宿安排，一度揚言退賽，亞洲足協昨發信致歉。