體壇快訊：呂麗瑤梅政揚德國賽分途奪冠

3鐵騎士曼島賽車禍亡

被譽為最危險的曼島TT電單車賽，昨再有52歲北愛爾蘭車手Davy Morgan炒車身亡。他事發時征戰山路賽段最後一圈；日前已有一名英籍及一名法籍車手炒車身亡。賽事於1907年首辦，歷年有263人在比賽中喪生，但仍不乏車手出賽追求速度。

莊遜加西亞棄PGA轉戰沙特

曾兩奪大滿貫的美籍高爾夫球名將莊遜及西班牙名將加西亞，昨宣布放棄美巡賽（PGA）會員身分，轉投沙特聯盟舉行的LIV系列邀請賽。LIV邀請賽獎金逾兩億鎊，但因沙特人權問題惹爭議，PGA據報曾提醒球手不可兼戰兩項賽事，「老虎」活士已拒參戰LIV邀請賽。

拉度簡露受傷戰溫網成疑

英籍網球新星拉度簡露昨於諾定咸公開賽，與瑞士籍的高露碧合演女單32強，但首盤落後3：4時因腹傷退賽。她上月底於法國公開賽女單次圈出局，原以今站備戰溫布頓錦標賽，前天更暗示與同鄉師兄梅利出戰混雙，如今參賽成疑。