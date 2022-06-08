港超舊將黃駿軒墮樓亡 球會港梯隊戰友致哀

終年26歲 去年成婚遺妻兒

黃駿軒出身東方青年軍「小南國」，2013年起在香港頂級聯賽先後效力晨曦、灝天黃大仙、理文流浪、理文、標準流浪，在頂級聯賽上陣超過100場；他曾是港足梯隊成員，曾出戰港澳埠際賽及U23亞洲盃外圍賽等。「軒仔」去年效力乙組區隊油尖旺，今年4月轉投港甲區隊深水埗，在剛過去兩個周日的甲組聯賽盃均是正選；他生前效力過的深水埗、油尖旺、標準流浪、理文及東方等均有發文致哀。深水埗表示球會仝人深感惋惜及沉痛，稱軒仔說過「由細到大都好想踢波，為了爭口氣，堅持繼續留在球圈，為喜愛的足球付出所有」，願他在彼岸能平安快樂，繼續擁抱他喜歡的足球。

黃駿軒多名球會或港足青年軍前隊友，包括正隨港足到印度出戰亞洲盃外圍賽的梁冠聰、陳肇鈞、顏樂楓、徐宏傑及劉學銘等均在社交網致哀。據了解，他近年從事運輸業，去年3月結婚，8月誕下麟兒。他早前受訪時稱要邊賺錢邊踢業餘波，希望能協助深水埗升班，將來重返職業足球。