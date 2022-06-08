亞盃外陣前爆疫 港足首擊雪上加霜 兩將抵印度檢測陽性 安達臣鬥阿富汗堅持逼搶

香港vs.阿富汗 港台電視32台 晚上19：30直播

港足上周六抵達印度，在當地操練3課。足總透露港足上周五離開馬來西亞時，全隊均檢測陰性，但前日在亞盃外賽會安排的新冠病毒檢測，有2名球員及3名職員檢測陽性，正按規定自我隔離7天，若完成隔離後檢測陰性，需視乎球隊情况再決定能否歸隊。足總補充港足將續採取各項防疫安排，包括定期做快速測試、要求球員運動以外時間戴口罩、安排獨立房間用餐等，盡力減低染疫風險。

僅備戰5周 強調有力晉級

港足今屆僅得5周備戰，亦因艾里奧、陳晉一、梁諾恆及陳俊樂等港將，分別因家庭因素、紀律停賽或中國球會拒放行而陣容不整，現再受疫情打擊，據悉陣中還有多名球員抵埗有病徵。安達臣稱不會對參賽抱太大期望，但強調仍有機會晉級，亦會讓年輕及新球員改進。港足上周三作客友賽以0：2不敵馬來西亞隊，今晚亞盃外第3圈D組首擊面對世界排名低3名、排150位的阿富汗隊，安達臣再提及港足在他上任前10仗大多主守兼落敗，沒可能滿足球迷甚至球員，「全世界不會有球員只想一直防守，球員想進攻、想取勝，這是我作為新教練希望改變的事」。他稱今仗進攻的同時，也要做好高位防守，「不能給阿富汗球員有太多空間，若每次都能更早搶得皮球，我們仍有機會踢出精彩一仗」。

迪高：全隊信任安達臣部署

33歲入籍中場迪高隨安達臣出席賽前記者會時，稱全隊都向主帥投信任一票，「要一步一步來，一起面對，球員信任教練部署，也相信正循好的方向」。阿富汗隊從未晉身亞洲盃決賽周，5年前在上屆外圍賽第3圈排小組第3出局。迪高提及阿富汗隊不乏速度快的球員，港將會盡力拼搏。

此外，足總今晚安排在銅鑼灣一間戲院舉行睇波派對，已有逾百球迷報名，多間商場都會直播賽事。