體院10億新大樓奠基 林鄭促巴黎奧運前落成 林大輝籲續增資源

林大輝致辭時多次感謝林鄭月娥，稱體院能興建新大樓，全賴對方認同及支持，否則計劃「恐怕仍停留於體院努力爭取的階段」。他又稱，國際賽事競爭愈趨激烈，寄語下屆政府投放更多資源支持體院及精英運動發展，笑言若資源不足導致成績不理想，「政府都要一定程度負上責任」。

林大輝籲下屆政府體育政策諮詢體院

林大輝又稱，體院用地已接近飽和狀態，冀下屆政府為體院覓地，例如在「北部都會區」興建分院或衛星訓練中心，配合精英運動長遠發展。他亦促請政府續直接購買奧運及亞運的賽事轉播權，可讓市民同樂，推動體育發展，又提到來屆政府將成立文化、體育及旅遊局，籲當局制訂精英體育發展政策時，多諮詢和聆聽體院專業意見，「群策群力，肯定比閉門造車更有效」。

林鄭將卸任 「盼港將勿忘我這好友」

林鄭月娥任期本月30日屆滿，她稱是次典禮或是任內最後一次出席體育界活動，並獲林大輝、體院院長李翠莎及副院長蔡玉坤致送相冊紀念。林鄭月娥說，體院新大樓工程去年已獲立法會通過批出10.4億元興建，並要求相關部門全力協助，務求爭取在巴黎奧運前完成興建。她稱香港體育發展在其任內成果豐碩，有賴社會各界支持，以及運動員刻苦訓練、鍥而不捨的精神，並笑稱希望運動員「唔好忘記有我呢個好朋友」，繼續邀請她觀賞賽事，出席慶功活動，甚至擔任她的運動教練。

沈金康冀整合單車科研系統

體院新大樓共設3層，佔地約9000平方米，主要設施包括兩個多用途訓練場地，另有多個運動科研中心，以及供外地訪港或交流計劃使用、設50個房間的體育旅舍。單車隊總教練沈金康表示，最近已多次與體院運動科學部門溝通，商討如何令新大樓設施更符合單車隊需要，有望帶入風洞實驗室等科研技術，把單車科研整合成全面系統，「我們已經開了好幾次會，相信未來有這些設施，迎接未來的比賽時會表現更好、更完美」。