烏克蘭飲恨無緣世盃 辛真高再籲反戰 威爾斯睽違64年返決賽周

賽事因烏克蘭被俄羅斯入侵而延期，昨晨終在威爾斯主場上演。作客的烏克蘭隊全場多達22次攻門，但在34分鐘，加里夫巴利操刀罰球，耶莫蘭高心急解圍變頭槌入網，最終因這記烏龍球而飲恨，緣盡年底的卡塔爾世界盃。威爾斯隊自1958年以來首度重返決賽周，巴利賽後與烏克蘭隊球員握手，再與球隊興奮慶祝，相反烏軍多名球員哭成淚人。威爾斯隊晉級後列入B組，同組對手為英格蘭隊、美國隊及伊朗隊。

烏龍球吞敗 烏軍眾將灑淚

烏克蘭隊賽前獲正在家鄉抵抗俄軍的士兵送贈旗幟打氣，奈何最終未能以勝利振奮國民，辛真高說：「我們每人都付出所有，老實說按表現我們不應是落敗的一方，但足球就是這樣。不過，每個人必須繼續戰鬥，足球員也一樣。」俄羅斯入侵烏克蘭逾百天，這名球星亦說：「每人都想活在和平之下，我們要反對戰爭。今天受戰亂影響的是烏克蘭，難言下一個會是誰，所以我們要團結。」

巴利稱不愁出路 傳返英超迎世盃

而今夏鐵定離開皇家馬德里的巴利，雖在球會苦無上陣機會，但在國際賽交出表現，昨更以罰球間接協助球隊再闖世界盃決賽周。他賽後高興地說：「這是威爾斯足壇歷來最佳成績，我們都欣喜若狂。世界盃是我們從一開始努力追求的夢想，我無法用言語來形容，實在太高興了。」即將回復自由身的他被問到來季去向時，透露獲得多間球會報價。英國傳媒指，這名32歲翼鋒下一站或重返英超，家鄉球隊卡迪夫城及美職華盛頓聯隊，據報亦對其感興趣。

威爾斯隊取得歐洲區最後一席，卡塔爾世界盃已決出30支決賽周隊伍，剩下兩席由洲際附加賽產生。阿聯酋隊明晨與澳洲隊在亞洲區第4圈碰頭，勝方下周與秘魯隊爭奪入場券；哥斯達黎加隊則與新西蘭隊爭最後一席。