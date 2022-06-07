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2022年6月7日星期二
拿度負傷成就22貫 打麻醉劑應戰 法網14冠寫歷史
群星見證封王 費達拿教練倡球場冠名
破半馬港績 黃尹雋美國賽摘銀
高球大滿貫並列63 陳芷澄袋16萬獎金
居里普利灑三分雨 勇士挫綠軍總決賽扳平
拜仁2.1億斟文尼 紅軍不滿過低拒放行
體壇快訊：泳手周宏基亞殘運達標
電視精選
烏克蘭飲恨無緣世盃 辛真高再籲反戰 威爾斯睽違64年返決賽周
美斯獨取5球 國際賽榮升第4射手
世盃獎金欠共識 加國球員罷踢友賽
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【明報專訊】（請看附圖）
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