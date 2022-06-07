居里普利灑三分雨 勇士挫綠軍總決賽扳平

披頓二世復出 讚居里以身作則

兩軍在頭兩節鬥得激烈，勇士完半場僅領先52：50。不過，居里在第3節火力全開獨得14分，加上佐敦普利在最後30秒連入兩記三分，包括在中場壓哨入球，助主隊將領先優勢擴至23分。勇士在最後一節延續強勢，迫得綠軍失誤連連，最終居里和佐敦普利各入5球三分，分別得29和17分下，以107：88取勝。

勇士主帥卡爾大讚「咖喱仔」除了得分力強，防守能力也不容輕視。傷癒復出的披頓二世亦有同感，自西岸決賽因手肘骨裂而養傷至今的他說：「居里不論攻守同樣出色，亦會以身作則，帶領球隊爭勝。」居里表示勤能補拙，並稱由新秀賽季開始，一直努力裝備自身。

另外，猶他爵士宣布史尼達辭去主帥一職，有指陣中星將米曹對此感到震驚，因對方是他在2020年跟爵士續約5年的主因之一。至於已故的洛杉磯湖人名宿高比拜仁，其新秀賽季所穿的球衣，在拍賣會以273萬美元（約2142萬港元）成交。