拿度負傷成就22貫 打麻醉劑應戰 法網14冠寫歷史

36歲的拿度前晚在男單決賽領銜「師徒對決」，對陣首闖大滿貫決賽的挪威籍球手卡斯柏魯迪，經驗與技術佔優的拿度首盤首次發球得分率達88%，先以6：3打響頭炮，次盤他雖在初段被23歲的卡斯柏魯迪破發，但隨即重拾狀態，兩度破發以6：3再贏一盤。拿度因4強對手阿歷山大薩維利夫中途退賽，得以提早休息下體能未受考驗，第3盤初段又一次打破魯迪的發球局，最終「派蛋」以6：0大勝奪冠，全程只有2小時18分鐘，成最年長法網男單冠軍。

否認掛拍 視乎療程出戰溫網

自2005年起，拿度第14次在這項泥地大滿貫捧盃，「22貫」亦超越20次的佐高域與費達拿，賽後激動振臂，又將獎盃一擁入懷，久久未肯放鬆，他說：「大家都知法網對我的意義，能夠再取得這個獎盃，就像贏得了一切。」他的左腳一直受罕見痛症困擾，賽後終披露確實情况，「我一直不想在比賽期間談及傷勢，希望專注比賽及尊重對手，現在終於可以回應大家。其實醫生賽前替我的足踝注射麻醉藥，令我可在無痛楚下征戰，但也承受加劇傷勢的更高風險」。

西班牙傳媒賽前報道，拿度會在賽後召開記者會公布掛拍，其團隊在開賽前否認傳聞。當事人賽後雖向球迷派定心丸，但亦透露或要施手術的隱憂，他說：「我會盡力出戰溫網，但要視乎治療方法的影響，如果能夠撐過去，就可以繼續作戰，否則就是另一回事了。」

拿度懶理紀錄 熱愛網球添動力

決戰偶像失冠 魯迪：享受其中

拿度累積14項法網冠軍、4項美網冠軍，亦曾分別兩奪澳網及溫網，22項大滿貫睇齊德籍名宿嘉芙的紀錄。不過，拿度再次否認紀錄的重要性，他說：「我猜想佐高域與費達拿和我一樣，都不曾預期會擁有現在的成就，奮鬥的一切從來不是為成為史上最佳，亦不是為紀錄，重要的是我愛打網球，喜歡比賽，我要再次強調，能令我堅持下去是對網球的熱愛。」

法網告終後，男單世界排名下周大執位，拿度將微升兩級至第3位，俄籍的丹尼麥維迪夫、德籍的阿歷山大薩維利夫進佔前二，原任世界一哥佐高域跌至第4，而法網亞軍卡斯柏魯迪排在第6位。出身自拿度網球學校的魯迪雖在決賽慘敗，但寫下挪威籍男子球手最佳，23歲的他笑說：「過去16、17年，我都在電視看拿度比賽，能夠與他對賽充滿挑戰，亦很享受其中。」