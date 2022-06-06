三獅60年來首負匈牙利 對手閉門令下萬人入場 修夫基不滿平權被噓

匈牙利隊去年出戰歐洲國家盃分組賽，因有球迷在場內呼喊種族歧視口號，令球隊被歐洲足協罰閉門作賽3場，但14歲以下小孩可在家長陪同下入場，昨日一戰最終有約3萬人親身觀戰，成為罰則一大漏洞，三獅球員開賽前單膝跪以示支持種族平權，更遭主隊球迷狂噓。自2020年11月起，英格蘭隊保持15場不敗，但他們此役即使盡遣哈利卡尼、美臣蒙特等主力，亦有韋斯咸翼鋒查洛保雲「地標」上陣，但一直未能攻破主隊大門，更在66分鐘有列斯占士犯規輸12碼，匈牙利隊由RB萊比錫中場蘇保斯拿爾操刀中鵠，令三獅以0：1敗陣，A3組首擊吞敗。

列斯占士犯天條致敗 修夫基斥判決過嚴

三獅自1962年以來首次不敵匈牙利隊，主帥修夫基承認球隊表現未如理想，但認為球證未有經視像裁判（VAR）便判罰12碼，處罰過於嚴苛。對於被罰閉門應戰的主隊獲3萬人打氣，修夫基亦說：「我們單膝跪，就是想向全世界宣揚平權，不明白大家為何要噓。歐洲足協就賽事安排下決定，我們作為球隊只能專注於表現。」三獅將於周三作客德國隊，下周日回師主場迎戰意大利隊。歐洲足協未就閉門作賽安排解畫，該會前天亦因歐聯決賽前的場外混亂道歉，但利物浦議員Ian Byrne昨批評該會安排，令人聯想起1989年希斯堡慘劇，要求撤回日前歸咎球迷遲到的言論。

意大利德國言和 18歲基諾圖地標獻助攻

另外，無緣世界盃決賽周的意大利隊，昨在A3組主場面對德國隊續為改革鋪路，該隊於65分鐘換入18歲小將基諾圖。這名征戰瑞士超的新星首為大國腳披甲，入替5分鐘後一次右路突破傳中，助攻羅倫素柏歷堅尼打開紀錄。不過，德國隊在3分鐘後由甘美治入球扳平，兩隊以1：1打成平手，意軍近36年來主場對陣德國隊保持不敗。