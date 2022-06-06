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2022年6月6日星期一
嘉奧芙法網女雙再飲恨 施維雅達歸功偶像拿度 女單冠軍勉烏國
蔡俊彥全勝封王 亞洲賽劍指金牌 會長盃挫鄭鐵男 改心態克服低潮
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憂收購迪莊觸礁 紅魔擬免費簽艾歷臣
球迷警與匪駁火29槍 艾馬遜脫險感激恩人
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唐偉楓赴日戰富士耐力賽 偕3隊友力壓4勁敵封王
體壇快訊：陳芷澄美國賽暫列66位
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三獅60年來首負匈牙利 對手閉門令下萬人入場 修夫基不滿平權被噓
稱為民意離紅軍 文尼捱批改口
烏國士兵贈國家隊旗幟掛更衣室
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【明報專訊】（請看附圖）
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